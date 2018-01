Pré-candidato ao Governo pelo PT, Marcos Pereira percorre municípios detalhando projeto político

O pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PT, Marcos Pereira continua percorrendo os municípios do Estado, reunindo-se com lideranças e ganhando cada vez mais a adesão para sua pré-candidatura.

Sua grande aceitação vem de seu programa de Governo, que agrada principalmente por seus objetivos. Dentre esses objetivos destaca-se a geração de emprego e renda, além da valorização do servidor público de carreira, fim dos privilégios no serviço público patrocinados por políticos.

“Esse atual sistema já está comprovado que não funciona. É preciso mudar radicalmente e começar do zero para colocar as coisas no lugar. Rondônia é um Estado rico e pode patrocinar essas mudanças, basta ter um Governo de pulso firme que tenha vontade política para isso”, comentou Marcos Pereira. Segundo ele, parte das mazelas que se vê no Estado é consequência da corrupção e do desemprego, que tem levado centenas de pessoas a buscarem a sobrevivência por meio da violência.

“Nesse projeto, não há mistério: o servidor que trabalha e produz para o Estado será beneficiado. Os professores serão realmente valorizados com melhores salários porque são eles os responsáveis pela educação. Sem investimento na nossa Educação, nossos jovens continuarão sem perspectivas e terão um futuro incerto. Além da educação é necessária a distribuição de renda para as famílias. Hoje possuímos reservas minerais que garantiriam geração emprego e renda para todos”, salientou Marcos Pereira.

O pré-candidato também ressalta que a implantação desse Programa de Distribuição de Rendas possui objetivos ousados como a transformação do Estado com a maior renda per capita do País. “Educação forte, distribuição de emprego e renda e servidores com bons salários para crescer o Estado. Não é impossível implantar um sistema como esse, até porque isso já existe e não foram criados agora. Precisamos usar a riqueza que temos para fazer o Estado funcionar a favor do cidadão comum”, observou.

Dr Marcos Pereira acredita que terá oportunidade de falar cara a cara com o eleitor sobre seu projeto tão logo comece as eleições. “O que tenho a oferecer ao Estado é algo novo e não se trata de demagogia. Estaremos trabalhando em cima de um projeto que realmente terá eficácia e vai garantir uma mudança sensível na economia do Estado. As pessoas só precisam de oportunidade e é isso que queremos oferecer: oportunizar aqueles que trabalham e garantindo a todos a dignidade que a Constituição Federal tanto defende”, finalizou.

Fonte: Via Rondônia