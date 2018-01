Vilhenense trabalha forte e agenda novo amistoso

Restando exatos 20 dias para a estreia no Campeonato Rondoniense 2018, o elenco do Vilhenense Esportivo Clube, que debutará no futebol profissional diante do Ji-Paraná no dia 10 de fevereiro, intensificou os treinamentos e confirmou mais um amistoso para essa semana.

Comandados pelo experiente preparador físico Luiz Vidal e o treinador Rafael Andrade, o rol de jogadores terão treinos que serão divididos entre físico e tático. “O físico e o tático andam juntos. Os jogadores precisam estar 100% para a estreia e estarão. Estarão ‘voando”, disse o preparador.

A diretoria confirmou para o próximo sábado, 27 de janeiro, mais um jogo-treino para o elenco do Leão. A partida será disputada no Centro de Treinamento e Formação de Atletas Vilhenense Esportivo Clube, às 16h30, diante do Juventude, equipe da cidade de Cacoal.

