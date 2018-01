Adolescente de 14 anos foge de casa e deixa pais desesperados

Amanda Cristina Medeiros Batista, de 14, fugiu de casa por volta das 19h00 de segunda-feira, 22, da residência onde mora com os pais e um irmão de 13 anos, localizada na Rua 2901, numeral 2110, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo relatos do pai da menor, Edivaldo Rios Medeiros, que procurou a redação do Extra de Rondônia e autorizou à divulgação da imagem da filha, meia hora antes de Amanda fugir de casa, um jovem esteve no local e pediu a mão da garota em namoro.

O pai acredita fielmente que a filha tenha fugido em companhia do jovem, pois o pedido foi negado e Amanda saiu de casa minutos após, apenas com a roupa do corpo.

Um boletim de ocorrências foi registrado sobre o caso na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e o Conselho Tutelar, também já foi informado sobre a fuga da adolescente.

Edivaldo pede para se alguém souber do paradeiro da menor entre em contato pelo telefone (69) 984108740 ou através do 190 com a Polícia Militar, pois a mãe de Amanda encontra-se hospitalizada devido o desaparecimento da filha

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social