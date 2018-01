Campeonato de Inverno 2018 inicia com 11 jogos na chácara Boa Vista

Iniciou neste final de semana a edição 2018 do Campeonato de Inverno, disputado nas categorias Livre e Máster na chácara Boa Vista.

Onze partidas fora realizados nos dois primeiros dias de competição com seis jogos na Categoria livre, que tem 24 equipes nas disputa; e cinco pela Máster

As disputas na livre foram disputados no domingo,21, e a primeira partida da categoria foi entre Roma/Vereador Macedo/Império Gesso e Real Vilhenense que ficaram no empate em 2 a 2. As duas equipes somaram 1 ponto e dividem a segunda colocação do grupo E, que tem como líder o Liberdade FC ao vencer por 1 a 0 o Águia Dourada, partida disputada a tarde.

Pela manhã, às 11h45, o REC/Vilhena Tintas venceu por 1 a 0 o Verdão FC. Paulo Henrique foi o autor do gol da vitória. Com o resultado o REC somou os primeiros 3 pontos e divide a liderança do Grupo B e divide a liderança com o Trator Campo/GBim Pneus que goleou por 5 a 2 o Tricat na última partida do dia. Luizinho foi o autor de dois gols. Zimar, Perereca e Everton também marcaram para o Trator Campo. Luiz Piripaque e Edclaudio diminuíram para o Tricat.

No jogo das 13h45 o União ficou no empate em 1 a 1 com a Auto Escola Líder/ Supermercado Dourado pela Chave C. Gerson para o União, e Edmar para a AE Líder marcaram os gols do jogo.

Pelo Grupo C o Guerreiros FC venceu o Real Vilhenense por 1 a 0 com gol de José Francisco e lidera o grupo.

MÁSTER

A Categoria Máster teve jogos na arde do sábado, 20, e manhã do domingo, 21. No primeiro dia de competição, jogando às 14h30, a Chácara Boa Vista B estreou com vitória sobre a Macedo Materiais Para Construção por 4 a 3. Destaque para Gilmar, autor de três gols. Marcelo também marcou para a Chácara B. Josimar, Valdecir e Reginaldo diminuíram para o Macedo.

Quem também venceu no sábado foi o Fofão EC/Grill 12, 1 a 0 sobre o Verdão Funerária São Mateus com gol de Raimundo Nonato.

Também no sábado, às 16h30, a Metal Perfil/Império Comunicação Visual goleou por 4 a 0 o Negão Pneus. Neilivaldo marcou duas vezes, Daniel e Edelson também balançaram as redes.

Já na primeira partida do dia 21 o JBS Friboi goleou a Chácara Boa Vista por 4 a 1 com dois gols de Gemilso e dois de Anderson. José Kleverson diminuiu para a Chácara.

Mecânica do Valdo/Mundo Alcalino/ATFC e Aciv ficoram no empate em 1 a 1. Gols de Rodrigo e Adenilson.

O Campeonato de Inverno segue com jogos sempre nas tardes dos sábados e ao longo de todo o dia dos domingos, na Chácara Boa Vista.

Texto: Esportero

Foto: Rogério Perucci