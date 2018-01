COLORADO: motorista de caminhão tanque diz que recebeu ordens para derramar óleo misturado com água em bueiro

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado, por volta das 01h50 desta terça-feira, 23, a Central de Operação da Polícia Militar recebeu informação de populares que estava exalando um forte cheiro de combustível do rio que fica atrás do Posto Marechal Rondon, e que havia vários peixes mortos.

Uma guarnição foi até ao endereço e recebeu informação que um caminhão tanque horas antes estava no local, e que provavelmente houve algum tipo de acidente e certa quantia de combustível foi parar no córrego através de um bueiro.

Um funcionário do posto foi indagado sobre o caminhão, mas não soube informar para onde tinha se deslocado. Porém, em buscas pela região o caminhão com placas de Vilhena de propriedade do posto, foi localizado pelos policiais.

Indagado, o motorista disse que estava indo ao cerrado se desfazer de oito mil litros de óleo misturados com água, e que cumpria ordens de seu patrão. Além disso, relatou que a mando de Elias dono do posto já havia derramado cerca de 300 litros do mesmo combustível no bueiro que desagua no rio.

Diante dos fatos, o caminhão e os envolvidos foram levados para a delegacia para ser feito boletim de ocorrência e o caso apurado pela Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia