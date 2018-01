Empresário perde mais de R$ 7 mil após funcionário imprimir boleto falso

O caso foi registrado no início da tarde de segunda-feira, 22, pela funcionária de uma empresa de tintas de Vilhena, que afirmou ter sido vítima de um golpe aplicado via e-mail.

Segundo relatos da comunicante, ela teria recebido pelo e-mail da empresa, um boleto no valor de R$ 7.570,20, porém, não se atentou para o remetente e o imprimiu para que seu chefe pagasse.

A comunicante relatou ainda, que juntamente com o documento havia uma mensagem afirmando que o valor de um boleto que esta já havia recebido de uma empresa credora no valor R$ 7.744,00, havia sido alterado para o valor acima citado, o que não levantou suspeitas da mesma, devido o remetente ter conhecimento do valor devido pela empresa.

Após 6 dias que havia imprimido o boleto e enviado para seu chefe, que realizou o pagamento do mesmo, a empresa credora entrou em contato afirmando que o boleto no valor de R$ 7.744,00 ainda estava em aberto.

Diante da informação a funcionária checou as informações do remetente e percebeu que a empresa havia sido vítima de um golpe e registrou um boletim de ocorrência para a apuração do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa