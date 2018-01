IFRO oferece 328 vagas no SISU 2018

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018/1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está oferecendo 328 vagas em 17 cursos de nível superior, distribuídas em sete campis do IFRO. A seleção dos candidatos será feita exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2017. Os interessados devem acessar o site www.sisu.mec.gov.br entre os dias 23 e 26 de janeiro para efetuarem a inscrição.

No Campus de Colorado do Oeste estão disponíveis 78 vagas, sendo 20 para o Curso de Engenharia Agronômica, 20 para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, 20 para a Licenciatura em Ciências Biológicas e 18 para o Curso de Zootecnia.

No Campus de Cacoal são ofertadas 20 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio e 20 vagas para a Licenciatura em Matemática.

O Campus de Porto Velho Calama disponibiliza para esta edição do SISU o total de 60 vagas, com 20 vagas ofertadas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 20 vagas para Engenharia de Controle Automação e 20 vagas para a Licenciatura em Física.

No Campus Ji-Paraná são ofertadas 20 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 20 para a Licenciatura em Química.

Já o Campus de Porto Velho Zona Norte oferta 30 vagas ao todo, sendo 20 para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e 10 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores.

No Campus de Vilhena estão sendo ofertadas 20 vagas para o Curso de Arquitetura e Urbanismo, 20 vagas para a Licenciatura em Matemática e 20 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O Campus de Ariquemes está ofertando 20 vagas para a Licenciatura em Ciências Biológicas.

O resultado da Chamada Regular estará disponível no site do IFRO e do SISU a partir do dia 29 de janeiro. O prazo para participar da lista de espera vai do dia 29 de janeiro até o dia 07 de fevereiro. Os aprovados na Chamada Regular deverão fazer a matrícula entre os dias 30 de janeiro e 07 de fevereiro, nos campi em que se inscreveram, para ingresso no 1º semestre de 2018.

Para mais informações acesse o edital em http://bit.ly/2BmP4mG.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação