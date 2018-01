PPA está confirmado para a 2ª edição do festival “Vilhena Music”

A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex (PPA) está confirmada para participar da 2ª edição do festival “Vilhena Music”, a outra atração ainda não foi divulgada pelos organizadores do evento.

O festival acontecerá no dia, 08 de março, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito. E nos dias 07 e 08 de fevereiro, haverá venda de ingressos com valores promocionais.

Para mais informações sobre o show entrar em contato através do telefone 9 8112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação