Prefeitura de Vilhena conquista 100 bolsas para residências multiprofissionais em saúde

Vilhena é a único município de Rondônia a conquistar 100 bolsas para residências multiprofissionais em saúde. A prefeita Rosani Donadon e o secretário de Saúde Marco Aurélio Vasques estiveram em Brasília para buscar aprovação dos projetos de residências e tiveram êxito. 100 novos profissionais atuarão na rede pública de Vilhena, farão especialização e o custo para o município é quase zero, já que os salários serão pagos pelo Governo Federal em um investimento de quase R$ 4 milhões por ano.

A portaria de nº 33 de 22 Janeiro de 2018 do Ministério da Saúde divulga no Diário Oficial da União a lista dos programas que fazem jus ao recebimento das bolsas. Em Vilhena, as bolsas estão distribuídas em quatro áreas: Reabilitação; Urgência e Trauma; Saúde da Família e Intensivismo. No Estado, além de Vilhena, o município de Cacoal conseguiu 18 bolsas para o Hospital Regional de Cacoal, gerido pelo Estado. Diversos profissionais da saúde de nível superior poderão concorrer às vagas.

Vasques diz que a aprovação representa um salto na saúde. “As residências formam profissionais especializados com conhecimentos teóricos e práticos, prontos para atuarem nas áreas que escolhem. Em parceria com a Unesc, vamos transmitir esses conhecimentos ao profissional e em contrapartida ele trabalha conosco, dentro das nossas realidades sendo monitorado e instruído em cada procedimento. Além dos benefícios para o paciente da nossa rede, à medida que os programas avançam, Vilhena se torna um pólo educacional na área da saúde”, comemorou o gestor.

A prefeita reforçou o esforço que tem feito para conquistas como esta. “Fomos a Brasília, insistimos junto ao Governo Federal. Em um ano de mandato retomamos a confiança da União em Vilhena. São quase R$ 4 milhões de investimento por ano nas bolsas dos profissionais. É compromisso com a população. Quem ganha com isso é o próprio profissional e o paciente atendido por ele”, finalizou Rosani Donadon.

Autor e foto: Semcom