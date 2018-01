VEC: Fabio Luiz comanda primeiro treino tático com jogadores

Sob o comando do professor Fábio Luiz, o Vilhena Esporte Clube (VEC) iniciou, na manhã desta terça-feira, 23, os primeiros treinos com bola com os jogadores que já estão à disposição da equipe que disputará o rondoniense 2018.

O Lobo do Cerrado terá sua primeira partida pelo Campeonato no dia 11 de fevereiro, contra o Real Ariquemes, às 17 horas, no estádio Gentil Valério.

Segundo o gestor do VEC, Diego Talim, a equipe deve estar com o número completo de jogadores até o final desta semana. “Estamos aguardando a chegada de mais um grupo de jogadores e até o início da competição, a equipe vai estar pronto para fazer a sua estreia na competição”, salientou.

Ainda segundo o gestor, há carências em determinadas posições que aos poucos devem ser sanadas com a vinda de jogadores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso.

“O nosso plantel vai passar por observações e mudanças devem acontecer para a melhor definição do time no campeonato. Estamos programando um amistoso para a primeira semana de fevereiro, contudo ainda não temos o nome da equipe adversária, mas adianto que será local ou da região. E em breve estaremos anunciando mais novidades”, reforçou Diego Talim.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação