Acidente de trânsito em semáforo deixa idoso ferido

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 24, no semáforo localizado no cruzamento das Avenidas presidente Nasser com Curitiba, no Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Segundo relatos da condutora de uma motocicleta Honda CB 300, ela seguia pela Curitiba, sentido BR-364, quando ao passar pelo semáforo, acabou atingindo um ciclista de 64 anos, que atravessava na faixa de pedestre.

O idoso, que assumiu ter agido errado, sofreu leves escoriações, porém, se queixava de dores na região das costas, sendo necessária sua condução até o pronto-socorro do Hospital Regional.

O idoso afirmou ainda ser segurança de uma das unidades do Supermercado Pato Branco, todavia, está encostado pelo INSS devido problemas na coluna.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia