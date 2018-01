Após década sem investimentos, prefeita entrega novos leitos para hospital de Vilhena

Todos os colchões da unidade foram trocados e 50 novas camas entregues

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) está prestes a marcar a história da saúde pública no município de Vilhena. Em apenas um ano de mandato, a gestão de Rosani conseguiu entregar investimentos que o município não via há mais década.

Um exemplo disso é o cuidado com os leitos hospitalares. Nesta terça-feira, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde entregou quase 200 colchões, que substituirão os velhos nos 175 leitos da unidade hospitalar além de, 50 camas de alta qualidade.

De acordo com Rosani, o ato de entrega foi promovido para prestação de contas à comunidade. “Tenho amor pelos nossos munícipes. Expomos as 50 camas. No ano passado ficamos horrorizados com a situação que pegamos. Camas enferrujadas, paciente dormindo em colchão rasgado. Imaginam em mais de 10 anos quantas pessoas não sangraram nesses colchões velhos? Até nas nossas casas temos que trocar constantemente, imagine aqui no hospital”, enfatizou.

O secretário Marco Aurélio Vasques reforçou que não só os leitos estão sendo renovados. “O HRV viverá uma nova fase. Contratamos profissionais, estamos fazendo a reforma física da unidade, compramos equipamentos de ponta, abastecemos a farmácia. Estamos colhendo os frutos do que foi plantado em 2017. A transformação da saúde pública de Vilhena já está acontecendo”, comemorou o gestor.

No ato de entrega, com o auditório lotado, Rosani disse que está feliz por ter reconquistado a confiança da população e das instituições. “No início do ano passado não conseguíamos comprar nada porque as empresas não queriam vender pra Vilhena. Hoje compramos do país todo. O Ministério da Saúde depositou a confiança de 100 bolsas de residência a nós. Os servidores foram honrados com 14 folhas de pagamento pagas em 2017. Os avanços são claramente visíveis”, ressaltou a mandatária.

Rosani ainda lembrou que a entrega do Raio X digital ocorre na manhã desta quinta-feira, 25 de janeiro. “Há 13 anos não se comprava um aparelho de Raio X. Estamos trabalhando para melhorar a saúde pública oferecida a população de Vilhena”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação