Cerimonialista do Governo denuncia: “Ex-prefeito de Colorado só fez buracos e ex-primeira-dama se apropriou de R$ 80 mil da prefeitura”

O locutor do governador Confúcio Moura, Rone Freitas, continua trocando “farpas” com o ex-prefeito de Colorado do Oeste, Anedino Pereira Junior.

De acordo com mais uma gravação produzida pelo cerimonialista, Anedino e seu vice Josemar Beato, foram os maiores “fazedores de buracos” da história de município.

Desta vez, Rone foi mais longe, e agora acusa Soraia Alves Ferreira Pereira esposa de Anedino de ter recebido R$ 80 mil, indevidamente dos cofres da prefeitura, quando era Secretária de Estar Social, sendo condenada a devolver para o município por ordem do Tribunal de Contas do Estado o valor recebido. Além disso, o radialista aponta Anedito de ser irresponsável, pois na crise que a prefeitura passava, ou seja, ainda passa, devolveu dinheiro para o Ministério da Defesa através do programa Calha Norte, que em tese seria para ser usado em asfalto.

Contudo, o apresentador continua tecendo críticas e apontando falhas e erros terríveis e taxa a administração de Anedino e seu vice Josemar como desastrosa, a pior que já passou pelo município de Colorado.

Ouça o áudio na íntegra:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia