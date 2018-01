Clubes de Rondônia se movimentam para assinar carteiras de jogadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exigiu que os clubes de Rondônia assinem a carteira de trabalho dos jogadores antes do registro no Boletim Informativo Diário (BID).

Segundo a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), o Guia Rápido sobre a assinatura da carteira foi enviado a todos os dirigentes dos clubes que disputarão o Campeonato Rondoniense e ressaltam ainda que a assinatura da carteira de trabalho é indispensável.

“É lei e faz parte da exigência da CBF e da FFER que os jogadores tenham a carteira assinada para poder entrar em campo”, aponta em nota a FFER.

Para o presidente do Sport Clube Genus de Porto Velho, Evaldo Silva, a assinatura da carteira de trabalho dos jogadores é algo que diz respeito ao clube e não a federação. Segundo ele, isso é uma questão trabalhista. A federação não tem nada em que se meter.

O dirigente do Rondoniense Social Clube, Alisson Albino, pontua que a questão das assinaturas das carteiras de trabalho será providenciada para os jogadores da equipe. “Sé é uma exigência e é lei, iremos realizar a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) com as carteiras assinadas”, afirmou Alisson.

Texto: Extra de Rondônia/ com informações do G1/RO

Foto: Ilustrativa