Força-Tarefa acompanha oficial de justiça para reintegração de posse em fazenda próxima a Cabixi

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação que uma Força-Tarefa da Polícia Militar de Colorado do Oeste e Vilhena, foi designada para acompanhar um oficial de justiça para fazer uma reintegração de posse de uma fazenda invadida por militantes do Movimento dos Sem Terras (MST).

As primeiras informações é que os ocupantes estavam no local há algum tempo e reivindicavam a posse da área, afirmando que a fazenda não é produtiva e sim usada para tráfico de drogas. Pessoas que integram o movimento enviaram algumas fotos para a redação, onde mostram diversos sacos encontrados, que seriam uma pista clara que aviões jogavam os sacos com entorpecentes e depois os traficantes recolhiam.

Entretanto, todo o material encontrado foi recolhido pela polícia para análise e uma futura investigação. A fazenda que fica próxima a Vila Neide no município de Cabixi estava arrendada por um empresário de Colorado, mas quando percebeu a movimentação dos invasores, segundo a informação retirou cerca de 1.500 cabeças de gado que estava na área para evitar que os sem terras promovessem matança dos animais.

De acordo com um informante, a desocupação foi pacífica, os militantes não esboçaram reação e saíram da fazenda sem conflitos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia