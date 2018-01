Homem é executado com seis tiros em distrito de Corumbiara

O crime ocorreu por volta das 21 horas de terça-feira, 23, porém, o corpo foi encontrado por uma moradora na manhã desta quarta-feira, 24.

As primeiras informações dão conta que uma moradora trafegava pela estrada vicinal que dá acesso ao distrito do Verde Seringal, área rural do município de Corumbiara, quando encontrou o corpo de homem morto ao lado de uma moto.

A vítima foi identificada como Leandro Cardoso Linhares, de 34 anos. O homem foi assassinado com seis tiros.

A Polícia Militar foi chamada e confirmou a informação. A Polícia Técnica (perícia) foi até ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a Funerária Nova Vida fazer a remoção.

Ainda não há informação de quem possa ter cometido o homicídio e a motivação pelo crime é um mistério que a Polícia Civil de Cerejeiras terá que investigar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia