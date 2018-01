Representantes de município concorrente ao JIR 2018 visitam Vilhena

Uma comitiva de representantes do município de Presidente Médici visitou Vilhena para conhecer estrutura esportiva local, visando os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2018).

A visita aconteceu na manhã de terça-feira, 23, e a comitiva foi recepcionada pela prefeita Rosani Donadon, pelo secretário de Esportes, Natal Jacob, pelo secretário de Planejamento, Valdinei Campos, pelo secretário adjunto da secretaria de Indústria e Comércio, Felipe da Silva Oliveira, e pelo ex-prefeito Melki Donadon.

Representando o município de Presidente Médici, estiveram em Vilhena o vice-prefeito, Zé Ribeiro, o diretor de Esportes, Cezar Calhas, e o diretor do Complexo Hoteleiro Minuano, Ueslei Everton.

Presidente Médici disputa com Vilhena o direito de sediar o JIR deste ano. Além deles concorre também, o município de Cacoal. Em 2017, o JIR foi realizado em Ariquemes.

Durante a visita, a comitiva de Médici conheceu a estrutura esportiva e hoteleira de Vilhena. Segundo o secretário Natal Jacob, a intenção dos visitantes foi de levarem para seu município informações e experiências do Esporte em Vilhena para melhorar as iniciativas em Presidente Médici.

“Além de fotos que eles tiraram, entregamos cópias de projetos que já implantamos e tem dado resultados positivos aqui em nosso município. Hoje, Vilhena está preparada para sediar o JIR, veremos apenas alguns ajustes, mas no geral estamos em condições sim”, relatou.

A prefeita Rosani Donadon desde o ano passado tem demonstrado entusiasmo para que Vilhena sedie o JIR, pois acredita que através do evento, o município abre portas para novos investimentos na área esportiva e atrai empreendedores.

“Apoio integralmente à realização do JIR em Vilhena e espero que isso aconteça. Estamos dando todas as condições necessárias ao Natalzinho e ele tem conduzido essa tarefa com muita responsabilidade. Vilhena está de braços abertos para os visitantes e que levem uma boa impressão de nossa cidade. Temos bons ginásios, um estádio que é conhecido como um dos melhores de Rondônia, uma rede hoteleira em condições de receber os visitantes e bons restaurantes. Tudo colabora para que sejamos vitoriosos na disputa de sediar os Jogos Intermunicipais”, destacou.

Na sexta-feira, 26, uma comissão da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), virá a Vilhena para uma avaliação geral na estrutura esportiva, hoteleira e dos restaurantes do município onde serão observadas as condições para sediar ou não o JIR 2018.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria