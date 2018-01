ASBAVI organiza campeonato de basquete 3×3 em Vilhena, classificatório para estadual

Evento será realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro na quadra do colégio COOPEVI. Modalidade já estará nas próximas olimpíadas em Tóquio 2020.

O evento não possui taxa de inscrição, e será disputado nas categorias Masculino e Feminino para jovens nascidos entre os anos de 2000 a 2002 (16 a 18 anos).

Preferencialmente as trincas devem ser formadas por alunos da mesma escola, contudo podem ser formadas trincas por alunos de escolas diferentes, porém vale ressaltar que o regulamento do estadual escolar de Cacoal exige alunos matriculados na mesma escola, e o campeão do escolar em Cacoal garante vaga para o nacional em Salvador entre 22 e 28 de Maio.

Para o treinador Siverlô Meireles o intuito do evento é atrair ainda mais jovens para a prática do esporte.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro na quadra do Coopevi de segunda a sexta a partir das 17:30, ou pelo telefone 69 99959-3636 (também whatsapp).

Categorias

Masculino e feminino 2000 A 2002. Obrigatório apresentar documento com foto

Equipes

Cada equipe poderá inscrever no mínimo 3(três) atletas e o máximo de 4 (quatro), podendo o atleta se inscrever em apenas uma equipe.

Premiação

Medalhas 1º a 3º lugar

Vaga para disputar o estadual escolar em Cacoal.

Inscrições

Até dia 30 de janeiro na quadra do colégio coopevi a partir das 17:30, ou pelo telefone 69 99593636.

A ASBAVI – Associação de basquete de Vilhena encerrou o ano de 2017 com cerca de 60 atletas e diversas conquistas, entre elas o inédito título do JOER etapa estadual na categoria sub-17 masculina, levando a equipe a disputar o Nacional em Brasília. O projeto tem o apoio do Colégio Coopevi, Academia W Fitness e Sicoob Credisul.

Para maiores informações entrar em contato com Siverlô Meireles (69) 9959 3636 ou Edmilson Jr (69) 9235-7676.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração