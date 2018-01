Casal tem veículo alvejado a tiros na garagem de casa

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira, 25, em uma residência localizada no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local foi informada pelas vítimas, um casal que dormia no momento dos fatos e acordou com o barulho dos disparos, que a cerca de seis meses, estes tinham comprado um porco no valor de R$350,00 do irmão de um deles, que possui um criame em sociedade com o principal suspeito da ação.

Ainda segundo as vítimas, o suspeito disse na semana passada através de áudios no aplicativo whatsapp, que eles não tinha pagado o referido porco e que iria receber de um jeito ou de outro, porém, o casal afirma que metade foi pago em dinheiro e metade em serviço no sítio onde esta localizado o criadouro.

Nove dos disparos efetuados acertaram e perfuraram a tampa traseira de uma caminhonete Hilux que estava estacionado na frente da casa dentro do quintal, outro tiro acertou a porta esquerda do veículo, ricocheteando e atingindo o pilar da área. Tres tiros atingiram o pilar de concreto de sustentação do portão, e um atingiu a grade deste.

Vizinhos relataram que dias antes um veículo Gol de cor preta, esteve em frente a residência das vítimas e um dos passageiros fez fotos do local.

Ao todo a perícia recolheu 17 cápsulas de calibre 380, que foram deflagrados na rua em frente à residência citada. Diligências foram realizadas mas ninguém foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa