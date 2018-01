Confúcio confirma disputa ao senado e Daniel assume o governo em 5 de abril

Confúcio Moura comunicou oficialmente ao seu vice, Daniel Pereira, que vai deixar o governo no dia 5 de abril, renunciando ao cargo, para que esteja legalmente apto a disputar uma cadeira ao Senado, em outubro próximo.

O Governador disse que a decisão foi tomada depois de longa maturação e que considera que pode contribuir muito, com sua experiência e depois de dois mandatos, que somados chegam a quase sete anos e meio, para que Rondônia continue no caminho do crescimento e do progresso.

O comunicado, numa longa conversa entre ambos, realizada na tarde da última terça, oficializou a situação e Daniel Pereira começa a preparar o terno de posse, para governar o Estado durante nove meses. Quando foi sua vez de falar, Daniel resumiu a Confúcio o que já estava anunciado. Que ele, Daniel, não será candidato em 2018.

Que manterá toda a estrutura de governo deixada por Confúcio, talvez mexendo aqui e ali, para ter pessoas mais próximas a si (Daniel), durante sua administração. Disse a Confúcio que vai fazer campanha ao Governo para o senador e empresário Acir Gurgacz, conforme orientação do seu partido, mas também aproveitou para elogiar bastante o nome do MDB ao Governo, o deputado Maurão de Carvalho. A quem, aliás, Daniel já avisou que tomaria esse caminho.

No encontro, o governador que assume em 5 de abril, quando Confúcio renunciar, fez outros comentários. Afirmou que ele e seu partido vão apoiar incondicionalmente o nome de Confúcio para uma das vagas ao Senado. A outra, que terá seu aval e do PSB, será a do prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires. Na conversa, Daniel também relatou ao seu amigo e companheiro de governo, que já avisou aos seus aliados que não utilizará a máquina ou tomará qualquer medida para fazer campanha para esse ou aquele nome, seja do PSB ou seja de qualquer partido aliado.

O governo vai trocar de mãos, mas não de filosofia, foi o que se deduziu do encontro. Confúcio não fez, ao menos que se tenha conhecimento, a exigência de que Daniel Pereira apoie todos os candidatos do MDB, porque se o tivesse feito, não haveria acordo.

Experientes na política, com um relacionamento pessoal e formal como poucas vezes se viu em Rondônia entre um Governador e seu vice, Confúcio e Daniel marcaram posições, mas sem desrespeitar um ou outro. O quadro pode mudar? Claro que sim. Na política, a verdade de hoje não é necessariamente a de amanhã.

Mas, se não houver surpresas, Confúcio sai em abril para concorrer ao Senado e Daniel assume o Governo até 31 de dezembro. O enredo é esse. Mas quem o escreve pode, muitas vezes, mudar tudo. O final de verdade só se saberá lá pelo final de março.

Fonte: News Rondônia/Sérgio Pires

Foto: Reprodução