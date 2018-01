Empresário coloradense e família sofrem acidente em MT

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 25, na BR 174, próximo ao município de Cáceres-Moto Grosso.

Conforme informações, a família seguia com destino a Goiás para participar de um encontro familiar. Iranédio Carlos, o popular “Peninha”, estava acompanhado de sua esposa Maristela Ledur, seu filho Murilo Carlos Ledur e o filho caçula Carlos Henrique, além do sobrinho Hudson Carlos, filho de Iramar Carlos, o Liu.

A família seguia numa camionhonete Toyota SW4, que era conduzida por Murilo. As informações é que chovia muito na hora do acidente, e ao se deparar com uma possa d’água na pista, o veículo aquaplanou, com isso, o condutor perdeu o controle e capotou, parando numa vala.

O serviço de emergência foi acionado, e a família foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Cáceres. Segundo apurado, Murilo e Hudson se encontram em observação, enquanto Peninha está no centro cirúrgico nesse momento, apresentando hemorragia no abdômen, passando por uma drenagem.

A esposa Maristela e o filho caçula Carlos estavam passando por exames, e também seriam encaminhandos para o centro cirúrgico, onde estarão passando por procedimento de drenagem no tórax.

Iranédio Carlos é irmão do ex-prefeito Anedino Pereira, que administrou Colorado do Oeste entre 2009 à 2014, e é proprietário do Supermercado Vila Rica.

Fonte e Foto: Cone Sul Acontece