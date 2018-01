Grupo “Amor de 4 Patas” realizará bazar para custear tratamento de 25 animais

O Grupo “Amor de 4 Patas” está organizando um bazar beneficente para custear o tratamento de 25 animais pertencentes a entidade.

O bazar será realizado no dia, 11 de fevereiro, das 08h00 as 14h00 na escola Marcos Donadon, em Vilhena e haverá produtos novos e seminovos com valores a partir de R$ 0,50

Caso alguém queira contribuir com o grupo através de doações de roupas basta procurar os pontos de coleta, sendo eles Fukuro Bike, Unopar e no dia, 10, a partir das 16h00 na escola Marcos Donadon.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa/ Divulgação