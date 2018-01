Prefeita e senador inauguram bloco de diagnóstico e Raio X digital no Hospital Regional

Há 13 anos não se comprava um aparelho de Raio X e foi adquirido pelo ex-prefeito Melki Donadon

Foi realizada, na manhã desta quinta-feira, 25, no Hospital Regional de Vilhena, a solenidade de inauguração do Bloco de Diagnóstico por Imagem da unidade e a entrega do aparelho de Raio X Digital.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o senador Acir Gurgacz (PDT) comemoraram o avanço. Estiveram presentes no evento diversas autoridades municipais, tais como vereadores.

O Raio X é um dos exames de imagens básicos que precisam ser realizados pela maioria dos pacientes.

Em Vilhena, o último aparelho comprado já estava em uso há mais de 13 anos. Obsoleto, o antigo equipamento não supria a demanda, além de apresentar defeitos constantemente.

De acordo com a prefeita, a conquista veio do clamor social. “Estamos trabalhando para melhorar a saúde oferecida a população e as parcerias são fundamentais. Agradeço ao senador Acir Gurgacz por destinar o recurso para aquisição do Raio X Digital que vai contribuir para melhorar a saúde pública de Vilhena”, comentou Rosani, satisfeita.

Rosani Donadon também reforçou que o Bloco contará em breve com outros equipamentos: mamógrafo, tomógrafo e aparelho de ultrassom.

O senador disse que é parceiro da gestão e por isso destinou a verba. “Tenho um carinho por Vilhena e sei que essa gestão está fazendo um ótimo trabalho. Esse aparelho é para atender a população de Vilhena”, salientou Acir Gurgacz.

O secretário de Saúde, Marco Aurélio Vasques, lembrou que nesta semana a gestão já entregou 200 colchões e 50 camas. “Iniciamos 2018 colhendo os frutos de 2017. Foi árduo o trabalho. Hoje inauguramos o Raio X, mas há um processo burocrático longo até conseguir comprar um equipamento deste. Podemos afirmar que com o compromisso da Rosani e de toda a nossa equipe 2018 será um ano de transformação”, finalizou.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria