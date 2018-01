Vilhenense apresenta zagueiro Lucas Marques

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, através de seu presidente Waldir Kurtz, apresentou na tarde de ontem, quarta-feira, 24 de janeiro, a mais nova contratação do clube, trata-se do zagueiro de 20 anos, Lucas Marques Teixeira.

Nascido no Estado do Paraná, o beque, que gosta de atuar como 4° zagueiro, têm passagens por clubes do Mato Grosso e Paraná. Lukão já atuou por: Sinop e Mixto, ambos do Estado vizinho e também no Paraná B e Grecal, no sul do país.

O pai de Lukão, Januário Teixeira, atuou em Colorado e Vilhena em meados dos anos 90. Por aqui, o ponta esquerda era conhecido por “Djenaro”. O canhoteiro também atuou por Sinop, Mixto, Londrina, Coritiba e Portuguesinha. O patriarca de Lukão chegou à seleção mato-grossense.

Lukão chega ao Vilhenense através do pai, que conhecendo o futebol do norte do país, soube do projeto do Vilhenenese e entrou em contato com o clube. “Tem um frase do meu pai que sempre me acompanha: O que não conseguimos com a qualidade, alcançamos na raça e na vontade”, disse o jovem atleta.

O zagueiro está bem fisicamente, já que jogou o paranaense sub 19 até o mês de setembro e depois passou a treinar com o Grecal até dezembro. No dia 10 de janeiro ele havia retornado aos treinos. “Estou praticamente 100%. Só mais alguns treinos de ‘explosão’ e estarei pronto”, disse.

Sobre sua chegada depois do início da montagem do elenco, Lukaõ disse o seguinte. “Não vim para tomar o lugar de ninguém, vim para somar com o grupo e buscar meu espaço. Raça e vontade não irão faltar de minha parte. Sou um jogador muito simples e vou respeitar todos aqui”, articulou Lukão.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria