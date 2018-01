Adolescentes são apreendidos por furtos praticados mediante indução de jovem infrator

Um dos menores e um jovem de 18 anos identificado pelo nome de Luan. M. L., que já possuem passagens criminais, foram apreendidos por volta da 00h00 desta sexta-feira, 26, por uma guarnição da Polícia Militar, que se deslocou até o cruzamento da Avenida José do Patrocínio com a Castelo Branco, em Vilhena, a fim de atender uma ocorrência de roubo a transeunte.

Em contato com a vítima, a mesma afirmou ter sido abordada por dois jovens que se aproximaram cada um em uma bicicleta, sendo que um deste a agarrou pelo pescoço na intenção de roubar seu colar e por fim, acabou levando seu aparelho celular.

Em posse das características físicas dos infratores descritas pela vítima, os militares saíram em diligências, logrando êxito em localizá-los no entroncamento da Avenida Jamari com a Marechal Rondon.

Em posse do menor de 13 anos foi encontrado o aparelho celular da vitima, que reconheceu os dois infratores. Já Luan, estava em posse de uma bicicleta de valor estimado a R$ 2 mil, que havia sido furtada na manhã do dia anterior, no estacionamento do Supermercado Pato Branco do Centro.

Segundo o menor apreendido, a referida bicicleta havia sido furtada por ele, em companhia de outro menor, de 14 anos, a mando de Luan, que teria ficado escondido monitorando a movimentação e a ação dos adolescentes.

Após a localização do terceiro agente, e da confirmação dos relatos do delator mediante a análise de imagens captados pelo sistema de monitoramento do supermercado, os envolvidos foram conduzidos até a unidade. Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia