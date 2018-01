“Barrão” começa neste domingo em Colorado

A maior competição esportiva de futebol amador começa no próximo domingo, 28, em Colorado do Oeste.

A largada do “30º Barrão 2018” terá a primeira rodada neste domingo. 24 equipes se escreveram para participarem do certame que é o maior do Cone Sul.

Confira a tabela:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia