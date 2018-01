CABIXI: após denúncia no MP, prefeitura compra novo bebedouro para secretaria de obras

A 2ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste acatou no dia 15 de agosto de 2017 denúncia anônima e instaurou inquérito para apurar sobre a qualidade da água disponibilizada aos servidores da Secretaria de Obras do município de Cabixi.

Segundo o denunciante, a água que era utilizada no lavador da secretaria, era a mesma que eles consumiam no dia a dia.

De acordo com o relato, o bebedouro estava quebrado há mais de um ano e os funcionários tomavam água sem ser filtrada e refrigerada. Além disso, o prefeito e o secretário sabiam da situação, mas não tomaram nenhuma providência.

Entretanto, após a denúncia, no Ministério Público (MP), a prefeitura informou que adquiriu um novo bebedouro que foi entregue no dia 28 de agosto de 2017. Informou, ainda, que a manutenção e troca de filtro são realizadas conforme a orientação do fabricante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração