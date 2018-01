Comerciantes de Cerejeiras são vítimas de estelionatário

O fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Cerejeiras, nesta quinta-feira, 25.

De acordo com o boletim de ocorrência, um comerciante procurou a delegacia e relatou que um homem aparentando ter 58 anos, 1.70 de altura, de pele clara e cabelos grisalhos, chegou em seu estabelecimento de posse de um cheque do Banco do Brasil no valor de R$ 1.490,00 – em nome do Lacticínio Real Lac, de Colorado.

Por haver diversos laticínios na região, o empresário não suspeitou da ação do homem, que pediu para o comerciante fazer um vale no valor de R$ 490,00 – dizendo que uma mulher por nome Sônia viria fazer compras. Com isso, o empresário devolveu R$ 1 mil ao suposto cliente. Além disso, outro comerciante também recebeu um cheque no valor de R$ 390,00 em nome do Laticínio Vitória – também de Colorado.

Porém, após depositar o cheque, o empresário descobriu que se tratava de golpe. Ao entrar em contato com o Laticínio foi informado que o mesmo não havia emitido cheque naquele valor.

Diante dos fatos, o boletim foi registrado para que a Polícia Civil investigue o caso e identifique o estelionatário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social