Em solenidade de entrega de raio-X Luizinho Goebel exalta importância de servidores

Na manhã de quinta-feira (25) o deputado Luizinho Goebel (PV) participou de solenidade de entrega de uma aparelho de raio-X para o Hospital Regional de Vilhena.

A prefeitura de Vilhena foi contemplada com dois aparelhos de raio-X, digital, um com recursos de emenda do Senador Acir Gurgacz (PDT), presente ao evento no HR, e outro adquirido com recursos destinados pelo deputado Luizinho.

Na oportunidade o deputado enfatizou ações por ele conduzidas para a melhoria da saúde pública em Vilhena, que atende outros municípios da região, como o novo Raio-X, que deverá atender a população na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor 06 do Bairro Nova Vilhena, a implantação da UTI com esforço coletivo da sociedade, a compra de um mamógrafo para exames preventivos de câncer de mama, a reforma de seis postos de saúde de Vilhena, investimentos na climatização do Hospital Regional e compra de medicamentos, o repasse de ambulâncias ao município, dentre outros benefícios que o parlamentar destinou ao município.

“Nada disso, entretanto, teria maior sentido se não fosse a dedicação do servidores da saúde. Políticos fazem ou deixam de fazer a sua parte e nós temos procurado fazer a nossa, mas quem de fato faz a diferença são os servidores, fundamentais para o funcionamento das unidades de saúde”, destacou Luizinho.

Ele lembrou da dedicação de servidores nas vezes em que precisou de atendimento no Hospital Regional, funcionários que por décadas trabalham e continuam trabalhando pela população com a mesma dedicação de sempre. “São a eles que tributo o bom funcionamento das unidades de saúde do município e a população que tem nos confiado a missão de por ela procurar fazer o melhor”, encerrou.

Autor e foto: Vitor Paniagua