Genus anuncia zagueiro Cristian e o atacante Hugo Almeida

A diretoria do Genus confirmou a aquisição para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018. São eles: o zagueiro Cristian e o atacante Hugo Almeida, que chegam ao clube com grande experiência no futebol.

Cristian Marcondes (foto à direita), 27 anos, atua nas posições de zagueiro/volante, já defendeu clubes como Ponte Preta-SP, Santo André-SP, Tubarão-SC, Vitória da Conquista-BA e em 2017 estava no Vfl Kemminghausen 1925 E.V., da Alemanha.

Já Hugo Almeida (foto à esquerda), 22 anos, atacante, tem passagem por clubes como Vasco-RJ, Velo Clube-SP, Elosport-SP, Nacional de Rolândia-PR, Internacional-RS e Marília-SP, sendo este último, clube que defendeu em 2017.

O Genus estreia no Estadual 2018 no dia 12 de fevereiro contra o Guajará no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte