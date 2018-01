INSTABILIDADE CLIMÁTICA: há previsão de grande volume de chuva e trovoadas

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o clima seguirá instável na sexta-feira, sábado e domingo.

O sol aparece em alguns momentos, mas sempre entre muitas nuvens, intercalando com períodos de céu totalmente fechado. Há previsão de pancadas ocasionais de chuva com trovoadas no decorrer do dia em todas as regiões de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação