Policial flagra e apreende menores tentando furtar par de tênis em sua casa

A policial, que reside no Jardim Eldorado, afirmou ter recebido um telefonema de um vizinho, afirmando que teria avistado um indivíduo pulando o muro de sua residência.

Quando foi averiguar as informações, a policial se deparou com um menor, de 16 anos, já com um par de tênis de sua propriedade nas mãos.

Além do infrator flagranteado, a policial apreendeu ainda, outro menor, também de 16 anos, que tinha ficado do lado de fora do quintal, vigiando a movimentação enquanto seu cúmplice praticava a ação delituosa.

Diante dos fatos, uma guarnição de plantão foi acionado e conduziu os menores até a Unidade Integrada de Segurança Pública, (Unisp) de onde foram após prestarem esclarecimentos, mediante termo circunstanciado assinado por seus responsáveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia