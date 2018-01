Ronildo Macedo prestigia inauguração do Bloco de Diagnóstico e Raio X Digital no hospital de Vilhena

O futuro presidente da Câmara de Vereadores Ronildo Macedo (PV) prestigiou o evento e discursou parabenizando a prefeita Rosani Donadon por ter escolhido o secretário de Saúde Marco Aurélio Vasques. “Ele é muito profissional e mostrou um bom trabalho, a saúde de Vilhena de hoje nem se compara com aquela de há um ano”, asseverou o vereador.

Ronildo também frisou na importância que tem a atitude do deputado estadual Luizinho Goebel que desmanchou o palanque após a eleição e hoje é parceiro da administração com emendas, ele o classificou como parceiro de Vilhena e da população.

O senador Acir Gurgacz, que destinou a verba para a aquisição do Raio-X, também foi elogiado pelo vereador, “Além do Raio-X, Acir também trouxe a iluminação da BR-364, da BR-174 e quando estivemos em Brasília nos ajudou e nos deu a maior atenção”, pontuou Ronildo.

Ronildo agradeceu ao ex-prefeito Melki Donadon por ajudar à administração com sua vasta experiência sem sequer receber um salário. Segundo o vereador a prefeita Rosani Donadon, junto com o vice Darci Cerutti, vem desenvolvendo um ótimo trabalho na cidade.

Finalmente Ronildo frisou no fato do atual presidente da Câmara, Adilson de Oliveira, ter economizado mais de R$ 2 milhões em seu primeiro ano no comando do Poder Legislativo. “Esse dinheiro nunca foi economizado antes, é uma atitude louvável”, afirmou o vereador.

Texto e Foto: Assessoria