“Sala do Empreendedor” é inaugurada em Chupinguaia

No dia, 23 de janeiro, a prefeita de Chupinguaia, Sheila Flávia Anselmo Mosso, realizou a cerimônia de inauguração da “Sala do Empreendedor” em Chupinguaia.

Na inauguração estiveram presentes autoridades do município, representantes do Sesi e Senai de Vilhena, bem como representantes do comércio, da indústria e do setor de serviços, como Maria Tereza Marangon, analista de políticas públicas do Sebrae RO, e Charif Mohamed, do escritório regional do Sebrae em Vilhena.

“Será neste espaço que iremos escrever nossa história. E com isso daremos tratamento diferenciado aos micro e pequenos empreendedores de nosso município”, destacou a prefeita.

Chupinguaia já conta com a parceria do Sebrae, que capacita agentes de desenvolvimento que atuam no setor de licitação, possibilitando que as compras públicas sejam em sua maioria voltadas a empresários de pequenos negócios. Para a prefeita, a “Sala do Empreendedor” permitirá a transformação dos pequenos empreendedores em verdadeiros empresários de sucesso, mais pujantes em suas atividades, com melhor atendimento para melhorar a economia local.

A sala trará oportunidades para os que não regularizaram formalmente suas atividades o façam, e aqueles que já estão regulares receberão capacitação e poderão ampliar seus conhecimentos.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria