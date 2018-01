BR-435: Cratera já está quase no meio da pista

Usuários da rodovia que liga Vilhena as cidades do Cone Sul, estão correndo perigo.

Na manhã deste sábado, 27, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos da cratera que há vários meses está se formando acerca de 20 quilômetros do município de Colorado.

De acordo um taxista que enviou as fotos para o Site, a cada dia o buraco está maior, já está quase chegando ao meio da pista.

Os motoristas tem que tomar muito cuidado, principalmente à noite. As autoridades tem ciência do problema, porém, até o momento não tomaram nenhuma atitude. Com isso, é uma questão de tempo para que uma tragédia possa acontecer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia