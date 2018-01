CHUPINGUAIA: Sitiantes estão indignados com o abandono que se encontram as estradas vicinais; vídeo

Na manhã deste sábado, 27, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeo gravados por sitiantes da linha 85, zona rural de Chupinguaia, onde mostram o descaso das autoridades políticas do Estado e do município.

De acordo com narrativa da pessoa que denuncia, essa estrada vicinal é de suma importância para os agricultores para escoar a produção agrícola e pecuária da região, mas está intransitável devido aos atoleiros como mostram as imagens.

Os moradores da região estão indignados com as autoridades políticas tanto do município quanto do Estado, e pedem que tenham consciência e façam o dever de casa, dando um pouco de dignidade as pessoas que moram no campo.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta