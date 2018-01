COLORADO: empresário vítima de acidente em MT apresenta melhoras na UTI

O empresário coloradense Iranédio Carlos Pereira, o popular “Peninha”, proprietário do Supermercado Vila Rica, vem apresentando melhoras em seu quadro de saúde, porém ainda segue na UTI do Hospital de Pronto Atendimento de Cáceres – MT.

Peninha estava acompanhado de sua família, e seguia com destino a Goiás para um encontro familiar, quamdo na tarde de quinta-feira, 25, a camionete Hillux na qual estavam, ao passar por uma poça de água, aquaplanou e saiu fora da estrada, caindo em uma vala.



Com o impacto, Peninha, sua esposa Maristela Ledur e o filho caçula, Carlos Henrique, sofreram sérios ferimentos, enquanto que Murilo Ledur (filho) e Hudson Carlos (sobrinho), tiveram escoriações leves.



Ao ser encaminhados para o Hospital, os médicos realizaram os procedimentos hospitalares, e conforme o ex-prefeito Anedino Pereira, que é irmão de Peninha e está em Cáceres, Maristela e Carlos Henrique já se encontram fora de perigo.



A lesão causada em ambos, foi proveniente do impacto do corpo no cinto de segurança, causando ferimentos internos, sendo que os três passaram pelo mesmo procedimento, entretanto, Peninha perdeu muito sangue, e apresentou maiores complicações.



Peninha vem apresentando uma evolução em seu quadro, com oxigenação e pressão normalizadas, estando ainda sobre os medicamentos invasivos, a cirurgia foi bem-sucedida e em breve a sedação será suspendida. Diferentemente do que se comentou na cidade, Peninha não sofreu nenhuma parada cardíaca, sendo desmentido por familiares que acompanham sua situação em Cáceres.



Segundo Anedino, alguns exames foram solicitados, para ver como anda o funcionamento de seus rins, agora é aguardar a evolução gradativa, até que possa sair definitivamente da UTI.

Fonte: Cone Sul Acontece

Foto: Ilustrativa