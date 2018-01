COLORADO: policiais conduzem casal com arma e entorpecentes

Na noite da quarta-feira, 24, policiais militares do 3º BPM prenderam um casal com uma arma de fogo, drogas e na presença de um menor de idade que ingeria bebida alcoólica, em Colorado do Oeste.

Durante patrulhamento próximo a um posto de combustível, a guarnição observou que um casal, ao observar a viatura, estava em atitude suspeita. Junto deles estava Gustavo S. R., de 14 anos, que ingeria bebida alcoólica.

Os militares realizaram busca pessoal no casal. Foi encontrada na bolsa da conduzida Juscilene S. R. uma arma de fogo calibre 22, de fabricação caseira, carregador com quatro munições de mesmo calibre; um aparelho celular e a quantia de R$ 87,90.

Questionada sobre a arma, a mulher explicou que pertencia a Veucione M. S., que é seu amasio. Durante busca pessoal realizada no autor foi encontrada uma porção de substância aparentemente entorpecente (pasta base de cocaína), um aparelho celular e a quantia de R$ 432,00.

O menor de idade Gustavo relatou que o conduzido comprou a cerveja no posto e entregou para que o menor pudesse ingerir.

Os militares apoiados por outra guarnição deslocaram-se até a residência dos infratores, com a permissão deles e realizou busca. Foram encontrados uma balança de precisão e vários pedaços de sacolas – normalmente utilizados para endolar drogas -, 10 aparelhos celulares de procedência duvidosa e uma furadeira. O autor do fato explicou que utilizava pedaços de sacola para embalar entorpecentes para o uso pessoal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos agentes, que foram conduzidos juntamente com o menor de idade e os objetos apreendidos. Ambos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação