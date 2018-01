Força Tática prende homem portando revólver no Alto Alegre

A prisão foi realizada na noite de sexta-feira, 26, por uma guarnição da Força Tática que realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, os militares tentaram abordar um motociclista, que desrespeitou as ordens da parada empreendendo fuga em alta velocidade. Ao perceber que não conseguiria êxito na fuga, no cruzamento da na Avenida 830 com a Paraná, o infrator acabou se rendendo.

Com o suspeito, de 33 anos, foi encontrado um revólver de calibre 38 devidamente municiado e com o número de série raspado, cujo mesmo relatou estar portando devido estar sofrendo ameaças de morte de uma facção criminosa. Como o agente exalava forte odor etílico, o mesmo foi convidado a realizar o teste do bafômetro, porém, se negou.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez na direção, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as providencias cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia