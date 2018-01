Ji-Paraná e Real Ariquemes são os primeiros a registrarem jogadores no BID

A duas semanas para o início do Campeonato Rondoniense, que começa no dia 10 de fevereiro, apenas o Ji-Paraná e o Real Ariquemes inscreveram jogadores no Boletim Informativo Diário (BID). Neste ano, oito clubes brigarão pela título estadual.

Para os atletas entrarem em campo na competição, é necessário que estejam regularizados com a assinatura na Carteira de Trabalho e apareçam inscritos no BID.

Pelo Ji-Paraná, os jogadores já registrados no BID são: Wederson da Silva Maia, Paulo Roberto Lima Barbosa, Tardelli Aquilera Coelho, Luis Jorge Costa Ribeiro, Elismar Santos de Souza, Dhonathan Marcantonio Silva, Roger Porto Rafaine, Regito Alves Rita, Ralysson Hora dos Santos, Evanilson Aguiar Pereira, Helbert Santos Moreira, Daniel de Moura Magalhães Neto, João Vitor Pedro Tavares, Nilson de Oliveira Rodrigues, Bastião Moreira de Oliveira Junior.

Antes do estadual, quem entra em campo é o Real Ariquemes para enfrentar o Londrina-PR pela Copa do Brasil, no dia 31 de janeiro. O clube já aparece com 22 jogadores inscritos no boletim: Vagner Andrelino da Silva Junior, Wellves da Conceição Sousa, Edson Barbora Barreto, Jefesson Oliveira de Souza, Talisson Rafael Gomes da Silva, Warleson Pereira Rodrigues, Mario Cesar Paiva, Victor Hugo Oliveira Pedroza, Vagner Daros Leonardelli, Alexsander Henrique Ribeiro Pascoal, Rosivaldo Paes de Araújo, Rafael Rodrigues Vioto, Mario Rocha do Espírito Santo, Mario José de Souza, Luciano Morão Bonifácio, Jorge Arnaldo Pereira, Gilfrasto Ramos de Jesus, Geovane Lima Figueredo Cunha, Eduardo Costa Biscola Marins, Dilson Pereira dos Santos, Alexandro Rodrigues Barbosa e João Leandro Hendler.

Fonte: G1/RO

Foto: Ilustração