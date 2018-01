Operação Lei Seca conduz 18 pessoas por embriaguez na direção em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 26, durante a Operação da Lei Seca, em Vilhena, realizada pelo Departamento Estadual de Transito (DETRAN) com apoio da Polícia Militar de Transito (Ptran), foram feitas diversas autuações.

Porém, o que mais chamou a atenção foram às prisões por embriaguez na direção.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, foram detidas 18 pessoas, sendo que: 15 foram flagranteadas por estarem conduzindo veículos embriagados e três foram liberados por não ter sido constatado a embriaguez.

Um dos conduzidos, quando avistou a barreira, estacionou o carro antes para evitar passar na Blitz, mas os policiais desconfiaram e foram até ele. Com isso, comprovaram que o homem estava totalmente embriagado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia