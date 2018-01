Polícia Militar apreende trator e espingarda durante fiscalização de extração ilegal de madeira

Após denúncias de que estava ocorrendo extração ilegal de madeira em uma área localizada às margens da BR-364, Km 110, gleba Corumbiara, onde há poucos dias foi realizada uma reintegração de posse, guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a propriedade na quinta-feira, 25, a fim de averiguar as informações.

Durante a diligência, foram encontradas várias explanadas com madeiras cortadas em lascas, dentre outras devidamente cortadas e empilhadas prontas para o carregamento. No local também foi apreendido um trator Agrale de cor verde, que era utilizado para extração e transporte das árvores.

Como no momento da apreensão dos materiais não havia ninguém no local, o trator foi conduzido ao 3ºGP do distrito do Guaporé e nenhuma pessoa foi presa no dia, porém, quando a Polícia Ambiental retornou no local para tomar providências relacionadas a remoção das madeiras apreendidas, foi informada pelos militares do distrito, que o proprietário do referido trator residia na localidade.

Em diligência até a residência do suspeito, o mesmo foi localizado em frente seu imóvel e de pronto os militares já comprovaram o crime relacionado a manter animal silvestre em cativeiro, pois avistaram um papagaio preso em uma gaiola pequena, sem água e sem comida, o que também se configura crime de maus tratos.

Por uma fresta na parede, foi possível visualizar dentro do imóvel, uma espingarda calibre 20, da marca Rossi, encostada na parede. Também foram localizadas cinco munições intactas do mesmo calibre em cima de uma rack na sala e no forro do imóvel, os policiais encontraram mais um cano e uma coronha de outra espingarda, sendo que de nenhuma delas o proprietário possuía registro.

O suspeito afirmou ser proprietário do referido trator, no entanto, negou ser responsável pela extração da madeira, porém, os militares receberam informações de que o mesmo é conhecido no local pela prática do crime e que também possui um caminhão tipo “Truck”, utilizado para o transporte dos materiais extraídos ilegalmente.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido em seu imóvel até a Unisp de Vilhena, sendo necessário o uso de algemas, devido este apresentar certo nervosismo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia