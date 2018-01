Prefeitura entrega mudas de café a produtores rurais de Vilhena

A Prefeitura de Vilhena por meio da Secretária Municipal de Agricultura (Semagri) realizou a entregou na tarde desta sexta-feira, 26, de a entrega de 82 mil mudas de café clonal a pequenos produtores do município.

A cerimônia aconteceu na no antigo Verdurão e contou com a presença de vária autoridades, entre elas da prefeita Rosani Donadon, (PMDB), do vice-prefeito Darci Cerutti do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, do secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, e dos vereadores Adilson Oliveira e Rafael Maziero, entre outras autoridades.

Segundo o secretário de Agricultura, Rogério Medeiros, a entrega das mudas de café foi realizada graças à parceria da Semagri com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

“Estamos entregando as mudas para os produtores de Vilhena, o nosso objetivo é alavancar a produção agrícola no município e para isso contamos com o apoio da prefeita e também a deputada Rosangela Donadon que destinou recursos para aquisição e uma patrulha mecanizada”, disse Rogério que ressaltou que durante o evento a Semagri recebeu um trator que faz parte da patrulha mecanizada da deputada que irá fazer o serviço de grade e preparar o solo para o plantio do café aos beneficiados.

Rogério Medeiros agradeceu a deputada Rosangela Donadon pelo empenho na estruturação de máquinas a Semagri. “Obrigada deputada pelo apoio as nossas ações, pois assim podemos oferecer melhores condições de trabalho ao homem do campo”, afirmou Rogério Medeiros.

O secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, informou que os investimentos na aquisição de mudas pelo governo de Rondônia é fruto da segunda etapa do “Programa Plante Mais” que visa o fortalecimento da agricultura familiar. “No ano passado, foram entregues 29 mil mudas aqui, este ano estamos entregando 82 mil”, disse Padovani.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou que tem trabalhado para fomentar a agricultura em Vilhena, recuperando as estradas para que os produtores possam escoar sua produção. A prefeita parabenizou os produtores que receberam as mudas e agradeceu ao Governo de Rondônia pela parceria.

“O governo do Estado está sendo parceiro importante para promover o desenvolvimento da agricultura em Vilhena. Vamos continuar trabalhando empenhados para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais. E essa entrega é muito importante, pois isso fomenta a economia familiar”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação