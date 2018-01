Deputado Edson Martins atende pedido de vereador e garante R$ 65 mil para investir na brinquedoteca e no hospital de Cerejeiras

Atendendo ao pedido do vereador professor José Carlos Valendorff (MDB) do município de Cerejeiras, o deputado estadual Edson Martins (MDB) liberou emenda parlamentar no valor de R$ 65 mil.

O deputado recebeu em seu gabinete na Capital representantes do município para entrega do projeto para aquisição de brinquedoteca e infraestrutura de informática para o Hospital Municipal São Lucas no valor de R$ 65 mil atendendo ao pedido do vereador professor José Carlos e da Diretora do Hospital Marly Alves.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação