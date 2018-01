Empresário coloradense que sofreu acidente com a família continua na UTI em Cáceres no MT

Na tarde deste domingo, 28, a redação do Extra de Rondônia recebeu informação de Orlando Ledur, sogro do empresário coloradense Iranédio Carlos Pereira, mais conhecido por “Peninha”, que foi vitima de acidente na BR-174, sentido Cuiabá, quando viajava com a família, que o mesmo continua internado na (UTI).

De acordo com Ledur, Peninha continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Cidade de Cáceres-Mato Grosso, e o estado de saúde dele é delicado. Não podendo ser removido para um hospital de grande porte.

A informação ainda dá conta que Maristela e o filho caçula Henrique continuam internados. Porém, a família vai tentar levá-los para Cuiabá nesta segunda-feira, 29. O filho Murilo que dirigia a caminhonete e o sobrinho Hudson sofreram ferimentos leves.

Peninha é proprietário do Supermarcado Vila Rica e irmão do ex-prefeito de Colorado do Oeste Anedino Pereira.

