Motoqueiro sofre politraumatismo ao colidir com carro em cruzamento

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 28, no cruzamento da Avenida Brasil (30) com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro VW Taxi dirigido por Antônio Afrânio da Silva Pereira, de 24 anos, seguia pela Avenida Brigadeiro sentido aeroporto, quando no cruzamento com a Avenida 30, foi atingido pela moto pilotada por Elivelton Chaves de Carvalho, de 19 anos.

No choque, o condutor da moto sofreu politraumatismo e está em estado grave. Uma mulher identificada como Vanessa Xavier de Lima Venturin, de 24 anos, estava no taxi e sofreu alguns ferimentos. Ela foi socorrida ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Segundo a ocorrência, Elivelton não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o médico que prestou atendimento (HRV) disse que o rapaz apresentava sinais que tinha ingerido bebidas alcoólicas. O teste do bafômetro não foi realizado devido à vítima estar inconsciente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia