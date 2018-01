Vilhenense vence amistoso contra o Juventude de Cacoal

O Vilhenense Esportivo Clube venceu na tarde de sábado, 27, a equipe amadora de Cacoal, Juventude por 4 a 1 no Centro de Treinamento do Vilhenense, em Vilhena, em seu 6º jogo preparatório para a temporada 2018.

A equipe começou a partida buscando pressionar o adversário. Aos 10 minutos, Diego bate uma cobrança de fora da área, mas a bola sai pela linha de fundo.

Após a pressão inicial do Vilhenense, o Juventude equilibrou as ações com uma forte marcação, porém com muitos erros de passes. Com isso, o Vilhenense passou a ocupar o meio do campo, porém não conseguia concluir com êxito as finalizações.

Na melhor oportunidade da etapa inicial, o Vilhenense chegou ao seu gol. Aos 28 minutos, Welington avança pela direita e cruza livre para Vandinho que completa para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Vilhenense volta a campo com maior volume de jogo. Logo aos 23 minutos, Pato cruza na área e Ariel bate a bola no canto do goleiro, marcando o segundo gol.

Após o segundo gol, o Vilhenense relaxou na marcação que passou a sofrer alguns sustos. E logo aos 29 minutos, a equipe visitante desconta o placar, após um erro da defesa.

O jogo começava ficar apertado para o Vilhenense. Mas cinco minutos depois, o zagueiro alemão amplia o placar de cabeça em 3 a1. E o atacante Pato aumenta mais um, fechando a partida.

A estreia do Vilhenense no campeonato Rondoniense 2018 está marcada para o dia 10 fevereiro contra o Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia