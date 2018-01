Academia Albatroz completa 27 anos de atividade em Vilhena

Pioneira no ensino de natação no município de Vilhena, a academia Albatroz vem desde sua inauguração em 1991, ampliando e investindo nas suas dependências, além de contar com uma equipe de profissionais qualificada e especializada em cada modalidade esportiva.

No início do funcionamento da empresa somente a atividade de natação era oferecida. Atualmente, a academia Albatroz oferece também: hidroginástica, judô, pilates, ginástica rítmica, ginástica localizada, musculação, zumba entre outras.

A equipe Albatroz preocupa-se em oferecer aos alunos além dos resultados físicos, bem estar social, proporcionando um ambiente de companheirismo e familiaridade.

Endereço: Rua Afonso Pena nº 562 – Centro

Telefone: 3321-3342

