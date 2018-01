Comandante explica método tecnológico que será implantado e relata resultados positivos de operações

Na manhã desta segunda-feira, 29, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena, Tenente Coronel, Paulo André Santos de Souza, onde explanou sobre os resultados das operações de final de ano e falou da implantação do sistema digital para fazer boletins de ocorrências que será inserido ainda este ano pelo 3º BPM.

De acordo com o comandante, a primeira fase começou no dia 08 de dezembro até o 05 de janeiro, onde o foco foi o policiamento nas áreas comerciais de Vilhena, abrangendo também o Cone Sul. E, na segunda fase, a segurança era centrada nos bairros residenciais. Tendo como objetivo minimizar a ocorrência de furtos.

Paulo André, disse que as operações executadas em 2017 pela Polícia Militar, foram positivas. “O ano passado a PM registrou 5.404 ocorrências, contra 7.419 em 2016, ou seja, houve um decréscimo de mais de duas mil ocorrências”.

Entretanto, esse resultado se deve ao Policiamento Ostensivo do 3º Batalhão. “Sendo que a tendência é diminuir ainda mais o número de ocorrências em 2018.”, salientou o coronel.

Além disso, Paulo André enfatiza que foram realizados policiamentos nas zonas rurais, executados pelos militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), antigo “Goe”, onde a finalidade é prevenir conflitos agrários, furtos em propriedades rurais, roubos a sitiantes, tráfico de drogas e apreensão de armas.

O comandante finalizou que o vice-governador, Daniel Pereira, contemplou o 3º Batalhão com 11 tabletes. Segundo o Coronel, a finalidade desses aparelhos é substituir os boletins de ocorrência impresso, capturar imagens e fotografar no local da ocorrência. “Seremos o primeiro batalhão do Estado a utilizar esse novo método com tecnologia de ponta”, apontou Paulo André.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia