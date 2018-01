Em abril, a carreta do Hospital de Câncer estará realizando exames gratuitos em Cabixi

No mês de abril a carreta do Hospital de Câncer de Barretos estará no município de Cabixi para atender mulheres de 40 a 69 anos, que queiram realizar o exame de mamografia.

Para realização dos exames de mamografia os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município estarão passando nas residências para cadastrar as mulheres interessadas.

Para realizar o agendamento, as mulheres deverão providenciar xerox do RG, CPF, cartão do SUS atualizado e comprovante de endereço. Cabe destacar que toda a documentação deverá estar em uma mesma folha frente e verso.

E para as mulheres que estiverem na faixa etária e não receberem a visita dos agentes de saúde, no dia 09 de fevereiro, deverão procurar por Lourdes Andrade de Carli, no Hospital da Unidade Mista de Cabixi para fazer o agendamento do exame.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução